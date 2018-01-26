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'ta finalin adı Cilic-Federer

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı , sakatlık sorunu yaşayan 'un maçtan ikinci sette çekilmesinin ardından finale kaldı. finalinde ile Federer karşılaşacak.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 13:28
Avustralya Açık'ta finalin adı Cilic-Federer

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı , Güney Koreli 'un ikinci sette yaşadığı sakatlığın ardından maçtan çekilmesiyle finale yükseldi.

Melbourne kentinde Rod Laver Arena'da oynanan yarı final maçında, kariyerindeki 20'nci grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Roger Federer ile dördüncü turda Sırp 'i 3-0 yenerek sürprize imza atan dünya 58'incisi Hyeon Chung karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Federer, grand slam turnuvalarında yarı final gören ilk Güney Koreli tenisçi Hyeon Chung karşısında zorlanmadığı ilk seti 6-1 aldı.

İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren İsviçreli tenisçi, 5-2 öndeyken rakibinin sakatlığı gerekçesiyle maçtan çekilmesiyle adını finale yazdırdı.

Kariyerindeki 6'ncı Avustralya Açık şampiyonluğunu hedefleyen 36 yaşındaki Federer, finalde 6 numaralı seribaşı Hırvat ile pazar günü karşılaşacak. 2014 ABD Açık'ta şampiyonluk yaşayan Cilic, Avustralya Açık'ta finale kalan ilk Hırvat tenisçi olma başarısını göstermişti.

KADINLAR FİNALİ YARIN YAPILACAK

Turnuvada yarın ise tek kadınlar finalinde 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile 2 numaralı seribaşı Danimarkalı karşılaşacak.

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Avustralya Açık'ta finalin adı Cilic-Federer
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