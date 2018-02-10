Maliye Piyango'dan Beşiktaş'a amorti bile yok!

Karşılaşmaya özellikle hücumda iyi başlayan Maliye Piyango, teknik molaya 12-9 üstün girdi. Uğur Güneş-Stankovic ikilisinin bloklarıyla rakibine kolay sayı bulma şansı tanımayan başkent ekibi, hücumda da Venno ile etkili olarak seti 25-17 aldı ve skoru 1-0'a getirdi.

Karşılıklı sayılarla girilen ikinci setin ilk bölümünde Beşiktaş daha iyi bir performans sergiledi. Baran Yılmaz ile hücumda etkili olan siyah-beyazlılar, savunmada Venno'yu durdurmakta zorlanınca, Maliye Piyango teknik molayı 12-9 önde geçti. Siltala'nın da hücumda devreye girmesiyle üstünlüğünü sürdüren Maliye Piyango, seti 25-21 kazandı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Maliye Piyango, 3. sette savunmadaki iyi oyunu ve üst üste yaptığı bloklarla rakibini durdurmayı başardı. Teknik molayı 12-6 önde geçen Maliye Piyango, Siltala-Venno ikilisinin sayılarıyla seti 25-18 aldı ve karşılaşmadan da 3-0 galip ayrıldı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin İlhan, Ali Sarıkuzu

Maliye Piyango: Kemal Kayhan, Venno, Halil İbrahim Yücel, Uğur Güneş, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Sercan Bıdak, Siltala, Murat Karakaya, Deniz Yılmaz, Fatih Uslu)

Beşiktaş: Muhammet Delibaş, Ahmet Tümer, Baran Yılmaz, Batuhan Avcı, Muhammet Ali Arslan, Onur Soydan (Murat Uç, Oğuzhan Altıntaş, Serhat Baş, Alican Çakır, Ahmet Boz, Mert Bahar)

Setler: 25-17, 25-21, 25-18

Süre: 75 dakika (26, 25, 24)