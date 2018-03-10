Urla 4. Kademe Oryantiring Yarışı başladı

Yarışların sonunda, dereceye giren sporculara madalya verildi.

Türk Kızılayı Urla Şubesi de sporculara bulgur pilavı ve ayran ikram etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, yarışların son ayağını gelecek ay Bolu'da yapacaklarını belirterek, "Bolu'daki yarışlarda Türkiye liginde tüm sporcuların puanları toplanacak ve dereceye giren sporcularımız da madalyalarını alacak." ifadesini kullandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Mustafa Hız da organizasyona İzmir'den yoğun bir katılım olduğuna dikkati çekerek, "İzmir'in etrafında bu spora uygun ormanlarımız, kültürel ve tarihi yerlerimiz oldukça fazla. Kamp alanları için çok uygun. Sadece kış ayları için uygun kamp alanlarımız yok. Bu açık kapatılırsa, kış aylarında kar altında kaldığından İskandinav ülkelerinde yapılamayan bu sporu İzmir'de binlerce sporcu ve turist ile gerçekleştirebiliriz. Her ay binlerce sporcu kamp için İzmir'e gelebilir." diye konuştu.

Urla 4. Kademe Oryantiring Yarışı, yarın tamamlanacak.