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'nde zafer Ogier'in

Dünya Ralli Şampiyonası'nın üçüncü yarışı olan , 8-11 Mart tarihleri arasında koşuldu. A Spor'da yayınlanan yarışta Fransız pilot şampiyonanın üçüncü ayağını kazanarak genel klasmanda zirveye yerleşti.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 13:58
Meksika Rallisi'nde zafer Ogier'in

Ogier, 344 kilometre ve 22 özel etaptan oluşan mücadeleyi 3 saat 53 dakika 58 saniyede tamamladı. Sezonun ilk yarışı olan 'yu da kazanan Fransız pilot, bu sonuçla ikinci kez podyumun en üst basamağında finiş gördü.

İspanyol pilot Dani Sordo, 'ni liderin 1 dakika 03 saniye arkasında ikinci olarak tamamladı. Yarışta üçüncü Kris Meeke oldu.

, "Burası benim için her yıl çok özel bir yer oluyor. 7 kez podyum gördüm, 4 kez de zafere ulaştım. Burayı seviyorum. Güzel bir atmosfer var. İkinci sırada başladığımız için şansımızın az olduğunu düşünmemize karşın hiç pes etmedik" dedi.

HEYECAN EYLÜL'DE MARMARİS'TE

'nın dördüncü ayağı 5-8 Nisan tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek. Bu yıl 13 farklı ülkede gerçekleşecek Dünya Ralli Şampiyonası, 7 yıllık bir aranın ardından 13-16 Eylül'de 'ye de uğrayacak ve motor sporları tutkunlarına Marmaris'te unutulmaz anlar yaşatacak. 2018 Dünya Ralli Şampiyonası, 18 Kasım'da Avustralya'daki yarışla son bulacak.

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