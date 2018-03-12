Milli tekvandoculardan 7 madalya

Milliler, Hollanda Açık Tekvando Turnuvası'nın büyükler ve gençler kategorisinde 14'er kadın ve erkek sporcudan oluşan 28 kişilik ekiple mücadele etti. Özellikle genç sporcuların başarılarıyla dikkati çektiği turnuvada Türkiye, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Turnuvada gençler kategorisinde, erkekler 48 kiloda Görkem Polat, 55 kiloda Kemal Külük ve +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile kadınlar 63 kiloda İkra Kayır altın madalyanın sahibi olurken, 44 kiloda Emine Göğebakan gümüş madalya elde etti. Büyükler kategorisinde ise kadınlar 46 kiloda Ruhat Akalın gümüş, 49 kiloda Merve Dinçel bronz madalyaya ulaştı.

Öte yandan madalya kazanan milli sporcular, organizasyonun ardından asker selamı verdi.