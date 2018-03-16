Haber turu

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ile ilgili Spor İstanbul tarafından önemli bir duyuru yapıldı. 8 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan maratonun kayıtlarının uzatıldığı açıklandı. Bu önemli organizasyona katılacak olan vatandaşlar, 19 Mart Pazartesi gününe kadar 'www.yarimaraton.istanbul' sitesinden başvurularını yapabilecekler.FIFA, ülkelerin Mart ayı dünya sıralamasını açıkladı. 730 puana sahip Türkiye, bir önceki ay olduğu gibi 38. sırada yer aldı. Sıralamada ilk beş ülkenin yeri değişmedi. 1609 puana sahip Almanya açık ara ile liderliğini korurken onu 1489 puanla Brezilya, 1360 puanla Portekiz, 1359 puanla Arjantin ve 1337 puanla Belçika takip etti. 7 basamak atlayarak 130. sıraya çıkan Andorra en fazla yükselen ülke oldu.Şam piy onla r Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri UEFA'nın Nyon'daki merkezinde çekilecek kuralarla bugün belli oluyor. Devler Ligi'nde eşleşmeler 14.00'ten, Avrupa Ligi'nde 15.00'ten itibaren belli olacak. Liverpool, Manchester City, Juventus, Roma, Real Madrid, Barcelona, Sevilla ve Bayern Münih'in mücadele edeceği Devler Ligi'nde maçlar 3-4 Nisan ve 10-11 Nisan tarihlerinde, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 5 Nisan, rövanşlar ise 12 Nisan'da oynanacak.THY Avrupa Ligi'nde bu sezon iddiası kalmayan Anadolu Efes, Almanya'da da Brose Bamberg'e 88-79 yenildi. Dengeli geçen ve 44-41 sonuçlanan ilk yarının ardından Alman ekibi 25-14'lik üçüncü çeyrek skoru ile son 10 dakikaya 69-55 üstün girdi. Dördüncü periyotta Efes'in geri dönüş çabası yeterli olmadı ve Bamberg 88-79'luk skorla 10. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar ise 26. maçında 20. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de bugün lider CSKA Moskova'yı Ülker Spor Salonu'nda konuk edecek. Saat 20:45'te başlayacak maçı Hierrezuelo (İspanya), Javor (Slovenya) ve Paternico (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek. Maça, 2016'da Fenerbahçe-CSKA, Euroleague finalinde rezalet bir yönetim göstererek kupayı Rus ekibine hediye eden Javor'un atanmasına Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi. Rusya'da bu sezon oynanan ilk maçta gülen taraf rakibini 95-93 yenen Fenerbahçe olmuştu.UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 rövanş maçları oynandı. İlk maçta Zenit'i 2-1 yenen Leipzig, Rusya'daki 1-1'lik skorla çeyrek finale çıktı. Bruma'nın 11'de oynadığı rövanşta Alman ekibinin golünü 22'de Augustin atarken, Mancini'nin çalıştırdığı Zenit'e 45+1'de Driussi'nin golü yetmedi. Diğer sonuçlar: L.Moskova-Atletico Madrid: 1-5 (0-3), Dinamo Kiev-Lazio: 0-2 (2-2), Atletic Bilbao- Marsilya: 1-2 (1-3), Plzen-S.Lizbon: 1-2 (0-2).A Milli Takım'ın 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı hazırlık maçının hakemi belli oldu. 20:30'da Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.