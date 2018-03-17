Haber hattı

Cengiz Ünder essi'ye karşı
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Cengiz Ünder'li Roma, Messi'nin sürüklediği Barcelona ile eşleşti Ş
ampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma, Messi'li Barcelona ile eşleşti. Son şampiyon Real Madrid, geçen sezon finalde yendiği Juventus'u çekerken,
Beşiktaş'ı eleyen Bayern Münih'in rakibi Sevilla oldu. En ilgi çeken eşleşme ise Manchester City-Liverpool oldu.
Çeyrek final ilk maçları 3-4 Nisan'da, rövanşları ise 10-11 Nisan'da oynanacak. Eşleşmelerin ardından Barcelona, sosyal medya hesabından Cengiz'e sirpriz bir mesaj gönderdi. Mesajda, "İçimize doğmuştu. Selam Cengiz Ünder... Seni Camp Nou'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz"
denildi. As Gazetesi de, "Monchi'nin kurduğu kadroda Türk mücevheri Cengiz Ünder asla unutulmamalı. Roma'nın ofansif akışının en önemli parçası" diye yazdı. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde ise eşleşmeler şöyle: RB Leipzig-Marsilya, Arsenal-CSKA Moskova, Atletico Madrid-Sporting Lizbon, Lazio- Salzburg.
İki numaralı kupada ilk maçlar 5 Nisan, rövanşlar 12 Nisan'da yapılacak. Vakıf, Aslan'a acımıyor VAKIFBANK,
Vestel Venus Sultanlar Ligi Yarı Final Serisi ilk maçında deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Mücadelenin setleri; 25-15, 25-23 ve 25-19 bitti.
Lonneke 17, Gözde ise 12 sayıyla oynayarak, galibiyette söz sahibi oldu. İki takım bu sezon beşinci kez kozlarını paylaşırken, Vakıf kazanma geleneğini sürdürerek, beşte beş yaptı.
VakıfBank, salı günü oynanacak rövanşı da aldığı takdirde finale çıkacak. Ümraniye 3 puanı tek golle aldı SPOR
Toto Birinci Lig'de 28. haftanın perdesi Adana'da açıldı. Ümraniyespor, konuk olduğu Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Süper Lig'i gözüne kestiren İstanbul temsilcisi, 61'inci dakikada Mücahit Albayrak'ın attığı golle sonuca gitti. Ümraniyespor, puanını 50'ye yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci basamağa tırmandı.