Haber hattı

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Cengiz Ünder'li Roma, Messi'nin sürüklediği Barcelona ile eşleştiampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma, Messi'li Barcelona ile eşleşti.Beşiktaş'ı eleyen Bayern Münih'in rakibi Sevilla oldu. En ilgi çeken eşleşme iseÇeyrek final ilk maçları 3-4 Nisan'da, rövanşları ise 10-11 Nisan'da oynanacak. Eşleşmelerin ardından Barcelona, sosyal medya hesabından Cengiz'e sirpriz bir mesaj gönderdi. Mesajda,denildi. As Gazetesi de, "Monchi'nin kurduğu kadroda Türk mücevheri Cengiz Ünder asla unutulmamalı. Roma'nın ofansif akışının en önemli parçası" diye yazdı. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde ise eşleşmeler şöyle:İki numaralı kupada ilk maçlar 5 Nisan, rövanşlar 12 Nisan'da yapılacak.Vestel Venus Sultanlar Ligi Yarı Final Serisi ilk maçında deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.Lonneke 17, Gözde ise 12 sayıyla oynayarak, galibiyette söz sahibi oldu. İki takım bu sezon beşinci kez kozlarını paylaşırken,VakıfBank, salı günü oynanacak rövanşı da aldığı takdirde finale çıkacak.Toto Birinci Lig'de 28. haftanın perdesi Adana'da açıldı. Ümraniyespor, konuk olduğu Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Süper Lig'i gözüne kestiren İstanbul temsilcisi, 61'inci dakikada Mücahit Albayrak'ın attığı golle sonuca gitti. Ümraniyespor, puanını 50'ye yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci basamağa tırmandı.