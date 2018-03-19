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Eskrimde bir Türkiye rekoru daha

Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nı tarihi madalyalarla bitiren Türkiye, Martino Minuto'nun ABD'de Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Eskrim Grand Prix'sinde 14'üncülüğüyle Grand Prix yarışmaları tarihindeki en yüksek derecesine ulaştı

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 00:08
Eskrimde bir Türkiye rekoru daha

Milli eskrimci Martino Minuto, erkekler flöre kategorisinde yarıştığı ABD'deki Eskrim Grand Prix'sinde 14. olarak Türkiye'ye, organizasyon tarihindeki en iyi derecesini getirdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Anaheim kentinde düzenlenen Grand Prix organizasyonu sona erdi.

Kadın sporcuların, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'ndaki başarıları sonrası bir ilk de erkekler flöre kategorisinde mücadele eden Martino Minuto'dan geldi.

164 eskrimcinin katıldığı Grand Prix'yi 14. sırada tamamlayan Minuto, Türkiye'nin, organizasyon tarihindeki en iyi derecesini almasını sağladı.

Avrupa Yıldızlar ve Gençler Şampiyonası'nda yarışan milli sporculardan Deniz Selin Ünlüdağ, yıldız kadınlar kılıç kategorisinde aldığı altın, Aylin Çakır ise genç kadınlar kılıç kategorisinde kazandığı bronz madalyayla Türk eskrimi adına bir ilke imza atmıştı.

Türkiye, Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı'nın bronz madalyasıyla da yıldız yaş grubunda takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etmişti.

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Eskrimde bir Türkiye rekoru daha
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