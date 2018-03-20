Colin Jackson: "Benzersiz bir koşu olacak"

Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak bulmak amacıyla "Koşamayanlar için koşuyoruz" sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenecek "Wings for Life World Run" organizasyonu, Türkiye'de İzmir'in ev sahipliğinde 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Dünyanın 12 farklı noktasında aynı anda başlayacak organizasyon için kayıtlar "www.wingsforlifeworldrun.com/tr" internet adresinde sürüyor.

Organizasyonun sportif direktörü Colin Jackson, yaptığı açıklamada, bu koşuda varılması ve koşulması gereken belli bir mesafe olmadığını belirtti. Organizasyonda 2 kilometre koşanın da 50 kilometre koşanın da kendisiyle gurur duyması gerektiğini belirten Jakcson, "Hedefini kendin belirliyorsun ve o hedefe ulaşmak için yapabildiğin kadarını yapıyorsun. Bence bu koşuyu eşsiz kılan özelliklerinden biri de bu. Koşabilmek aslında bir lüks. Bunu yapabildiğin için minnettar olmalısın." ifadelerini kullandı.

Jackson, bağış toplayıp bu alanda dünyanın en iyi bilim insanlarına araştırmalarına devam edebilmeleri için fon sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Normalde baktığında bu bilim insanları araştırmalarını başlatabilmek için kağıt işleriyle uğraşmak durumunda kalıyorlar, kendileri bağış toplamaya çalışıyorlar ki laboratuvarlarına girip araştırmalarına başlayabilsinler. Bizim farkımız işte burada. Onların ait oldukları yerde, yani laboratuvarlarında kalmalarını ve çalışmalarını sağlamak için biz çalışıyoruz, bağış topluyoruz."