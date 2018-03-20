Eczacıbaşı VitrA'da hedef şampiyonluk

Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Almanya'nın SSC Palmberg ekibini 3-0 yenerek finale yükselen Eczacıbaşı VitrA'da antrenör Marco Aurelio Motta, başarılı bir takım oyunu sergilediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Marco Aurelio Motta, "Takımımın sergilediği oyundan dolayı çok mutluyum. Bütün oyuncularıma forma verme fırsatı buldum. Takım oyunu oynadık ve bu nedenle çok mutluyum." dedi.

Finalde rakibipleri kim olursa olsun saygı duymaları gerektiğinin altını çizen Brezilyalı teknik adam, "Finalde yapacağımız iki maçımız daha var. Önce ilk maça, ardından da ikinci karşılaşmaya odaklanacağız. Sonrasında umarım mutlu sona ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

KAPTAN LARSON: "TAKIMIMIZA GÜVENİYORUM"

Eczacıbaşı VitrA'nın takım kaptanı Jordan Quinn Larson, final için ümitli konuştu.

Her iki maçı da 3-0 kazandıkları için mutlu olduğunu dile getiren Larson, "Bu sonuçlar bize önemli bir öz güven sağladı. Finalde oynamamız gereken 2 önemli maç daha var ama şampiyonluk için takımımıza çok güveniyorum. Bunun olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Turuncu-beyazlı oyuncu Meliha İsmailoğlu da takım olarak kendilerine güvendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Deplasmanda ilk maçı 3-0 kazanarak büyük bir avantaj yakaladık. Bugün bize 2 set galibiyetinin yeteceğini biliyorduk. Çok iyi hazırlandık ve finale set vermeden çıktık. Bu sene mücadeleci bir takım olduk. Herkes sezon başında takımı biraz genç gördüğü için çok fazla beklenti olmadı. Sezon boyunca mücadele ederek kendimizi gösterdik. Aynı şekilde devam ediyoruz ve inşallah seneye de Şampiyonlar Ligi'nde aynı başarılı performansı ortaya koyarız. Her zaman mücadele etmeye çalıştık, hiçbir zaman pes etmedik. Buraya kadar geldik ve sonunu da getirmeye çalışacağız."