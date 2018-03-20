Haber turu

BUGÜN NELER OLDU

Dubai'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'inde T13 sınıfında mücadele eden Aslı Adalı, 800 metrede elde ettiği 2.29.26'lık derecesiyle Avrupa rekoru kırdı. Ancak Milli sporcu buna rağmen bronz madalyada kaldı. Aslı'nın şampiyonada 400 metrede gümüş, 500 metrede ise bronz madalyası bulunuyor. Türkiye'nin toplamda 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyası bulunuyorPremier Lig'de Everton formasıyla son 3 maçında 4 gole imza atarak taraftarları mest eden Cenk Tosun, Ada'nın gündemine oturdu. Liverpool Echo gazetesi, Everton'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun ile Liverpool'u sırtlayan Mohamed Salah'ı hazırladığı özel ekte manşete taşıdı. Everton'ın hücum hattında Cenk Tosun'un maestro konumuna geçtiğini ifade eden gazete, mavi-beyazlı ekibin artık gol yollarında sıkıntı yaşamadığını belirtti.Real Madrid'de forma giyen Benzema, kendisi için, "Onun elini sıkarım. Sorun yok" diyen Fenerbahçeli Valbuena'ya Instagram üzerinden, "Elin sende kalsın" sözleriyle karşılık verdi. Benzema hakkında devam eden şantaj soruşturması, Valbuena'nın "mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülüyor. Valbuena'ya, özel hayatına ilişkin gizli çekilmiş bir videonun kendisine gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin Euro istendiği öne sürülüyor.Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında bugün Maccabi FOX'u ağırlayacak. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. 18 galibiyeti bulunan Fenerbahçe üçüncü, 13 maç kazanan Maccabi ise 9'uncu sırada bulunuyor. Darüşşafaka ise bugün ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i saat 20:45'te konuk edecek.