Avrupa’da çifte final

BUGÜN NELER OLDU

Voleybolda dün temsilcilerimiz çifte mutluluk yaşattı. Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanşında Almanya'nın SSC Palmberg takımını İstanbul'da 3-0 mağlup ederek finale çıktı. Almanya'daki ilk maçı da aynı skorla kazanan turuncu-beyazlılar, dün ilk iki seti 25-18 ve 25-19 kazanıp finali garantiledikten sonra üçüncü seti de 25-20 alarak maça noktayı koydu. Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında İtalya'dan 3-1'lik galibiyetle dönen Ziraat Bankası ise dün önce korkuttu sonra sevindirdi. Calzedonia önünde ilk iki seti 25-20'lik skorlarla kaybeden temsilcimiz, toparlanarak sonraki iki seti 25-20 ve 26-24 aldı ve turu garantiledi. Son seti 15-11 alan konuk ekip maçı 3-2 kazansa da final bileti Ziraat'in oldu.