Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Avrupa’da çifte final

Avrupa’da çifte final

Kadınlar CEV Kupası’nda Alman ekibi SSC Palmberg’i ilk maçtaki gibi üç sette geçen Eczacıbaşı VitrA ile Erkekler CEV Kupası’nda İtalya temsilcisi Calzedonia’yı eleyen Ziraat Bankası finale adını yazdırdı

Giriş Tarihi: 21.3.2018
Avrupa’da çifte final
Voleybolda dün temsilcilerimiz çifte mutluluk yaşattı. Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanşında Almanya'nın SSC Palmberg takımını İstanbul'da 3-0 mağlup ederek finale çıktı. Almanya'daki ilk maçı da aynı skorla kazanan turuncu-beyazlılar, dün ilk iki seti 25-18 ve 25-19 kazanıp finali garantiledikten sonra üçüncü seti de 25-20 alarak maça noktayı koydu. Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında İtalya'dan 3-1'lik galibiyetle dönen Ziraat Bankası ise dün önce korkuttu sonra sevindirdi. Calzedonia önünde ilk iki seti 25-20'lik skorlarla kaybeden temsilcimiz, toparlanarak sonraki iki seti 25-20 ve 26-24 aldı ve turu garantiledi. Son seti 15-11 alan konuk ekip maçı 3-2 kazansa da final bileti Ziraat'in oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’da çifte final
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN