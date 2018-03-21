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Bursa BŞB, 'nda finalde

yarı final rövanşında Fransa'nın Nantes takımını 3-0 yenen Kadın Voleybol Takımı, finale yükseldi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 01:53
Bursa BŞB, CEV Challenge Kupası'nda finalde

yarı finalinin ilk ayağında rakibini sahasında 3-0 mağlup eden , rövanş karşılaşmasında da Nantes'i 3-0'la geçerek adını finale yazdırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un finaldeki rakibi, Rusya'nın Dinamo Krasnodar takımını 3-2 ve 3-0'lık skorlarla mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos SFP oldu.

Finalde ilk maç, 4 Nisan Çarşamba günü Yunanistan'da, rövanş mücadelesi ise 11 Nisan Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.

Salon: Mangin Beaulieu

Hakemler: Volodymyr Paievskyi (Ukrayna), Martin Stenbock (İsveç)

Nantes: Ndoye, Pihlajamaki, Carter, Gauthier-Rat, Takagui, Vilponen (Ungerer, Vandesteene, Kauffeldt, Soula, Handley, Lecouls)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ergül Avcı, Leys, Fatma Yıldırım, Belien, Nilay Karaağaç, Dimitrova (Aylin Sarıoğlu, Bytsenko, Cansu Aydınoğulları, Merve İkbal Albayrak)

Setler: 18-25, 16-25, 23-25

Süre: 79 dakika (27, 23, 29)

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Bursa BŞB, CEV Challenge Kupası'nda finalde
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