Bursa BŞB, CEV Challenge Kupası'nda finalde

CEV Challenge Kupası yarı finalinin ilk ayağında rakibini sahasında 3-0 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, rövanş karşılaşmasında da Nantes'i 3-0'la geçerek adını finale yazdırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un finaldeki rakibi, Rusya'nın Dinamo Krasnodar takımını 3-2 ve 3-0'lık skorlarla mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos SFP oldu.

Finalde ilk maç, 4 Nisan Çarşamba günü Yunanistan'da, rövanş mücadelesi ise 11 Nisan Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.

Salon: Mangin Beaulieu

Hakemler: Volodymyr Paievskyi (Ukrayna), Martin Stenbock (İsveç)

Nantes: Ndoye, Pihlajamaki, Carter, Gauthier-Rat, Takagui, Vilponen (Ungerer, Vandesteene, Kauffeldt, Soula, Handley, Lecouls)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ergül Avcı, Leys, Fatma Yıldırım, Belien, Nilay Karaağaç, Dimitrova (Aylin Sarıoğlu, Bytsenko, Cansu Aydınoğulları, Merve İkbal Albayrak)

Setler: 18-25, 16-25, 23-25

Süre: 79 dakika (27, 23, 29)