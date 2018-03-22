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CEV Şampiyonlar Ligi'nde set vermeden galip

Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Volero ekibini deplasmanda 3-0 yendi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 00:04
CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank set vermeden galip

CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Volero ekibine konuk olan , rakibini 3-0 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 5 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Salon: Saal

Hakemler: Roy Goren (İsrail), Sandro La Micela (İtalya)

Volero: Dimitrova, Lazarenko, Bjelica, Lazic, Todorova, Antonijevic (Popovic, Rodrigues, Unternahrer)

VakıfBank: Gözde Kırdar, Rasic, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Kübra Akman Çalışkan, Sloetjes (Hatice Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Robinson)

Setler: 17-25, 22-25, 21-25

Süre: 78 dakika (23, 32, 23)

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CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank set vermeden galip
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