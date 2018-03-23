Haber hattı

Bursaspor'dan en anlamlı transfer...

Bursaspor Kulübü, Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla down sendromlu Turhan Dursun ve Melih Bor'a imza attırarak takımla idmana çıkardı. 'Kulübümüz iki yıldız ismi kadrosuna kattı' başlığıyla resmi siteden de duyurulan transferler için, "Uzun süren görüşmeler sonucu başarılı santrfor Turhan ve genç orta saha oyuncusu Melih kendilerini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı" ifadeleri kullanıldı. Turhan ve Melih'in yer aldığı çift kale maçta keyifli dakikalar yaşandı. Yöneticiler iki genç isme Bursaspor forması da hediye ettiler.

Aysun'dan altın madalya

İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcumuz Aysun Akay, kadınlar 60 metrede altın madalya kazandı. Belarus'un Gomel kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde piste çıkan Aysun Akay, 7.95 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Ukraynalı Viktoriya Kochmaryk ikinciliği, Belaruslu Zhurbenkova da üçüncülüğü elde etti.

Demba Ba ile 2 yıl daha

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Göztepe'nin Jahovic'in yerine aldığı Demba Ba 7 maçta attığı 5 golle göze girdi. Göztepe ile sezon sonuna kadar maç başı 40 bin TL karşılığında anlaştığı öğrenilen Senegalli ile bir araya gelen başkan Mehmet Sepil'in yeni kontrat konusunda önemli mesafe katettiği bildirildi. Sepil'in bugün tecrübeli futbolcuyla bir daha görüşüp, transferi bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

Davulculara dava!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş-Fenerbahçe maçına çok sayıda torpil ve meşaleyi şeffaf davul aksamına gizleyerek sokan ve eyleme yardımcı olduğu ortaya çıkan şühpeli 5 Fenerbahçe taraftarı geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 2 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği, diğer 3 şüphelinin ise olay öncesinde şüphelilerden Oğuz A.'nın stada başkası adına düzenlenmiş passoligle giriş yapmasına yardımcı olduğu kaydedildi.

Enes, Bacca'nın biletini kesti

İspanya La Liga'da Atletico Madrid ağlarını 2 kez sarsarak haftaya damgasını vuran Enes Ünal, yerini sağlamlaştırıyor. Marca'nın haberine göre Enes'in mevkidaşı Carlos Bacca yaz döneminde takımdan ayrılacak. Villarreal, bonservisi Milan'da olan oyuncunun 15 milyon Euro değerindeki opsiyonunu kullanmama kararı alırken, bu kararda Enes'in yükselen performansının da önemli bir etken olduğu ifade ediliyor.

'Cenk çok iyi bir oyuncu'

İrlanda Milli Takımı kaptanı Seamus Coleman, Everton'daki takım arkadaşı Cenk Tosun'a övgüler yağdırdı. Coleman, "Kadromuza önemli bir katkı oldu. Son haftalarda gol atmaya başladı, iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi" dedi. Türk yıldız için transfer olduğunda maç eksiği olduğunu düşündüklerini söyleyen Coleman, "Eski performansını yakaladı. Hem futbolcu hem karakter olarak çok iyi, sevdiğim bir oyuncu" diye konuştu.