Galatasaray HDI Sigorta'yı eleyen Arkas Spor finalde

Voleybol Efeler Ligi yarı final serisinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup eden Arkas Spor seride durumu 2-0'a getirdi ve adını finale yazdırdı. Arkas Spor serinin İstanbul'da oynanan ilk maçını da 3-1 kazanmıştı.

Çekişmeli başlayan ilk sette teknik molaya 12-11 önde giren Arkas Spor, son bölümde daha etkili olduğu seti 25-20 kazandı.

İkinci setin başında daha iyi bir oyun ortaya koyan ve 10-6 üstünlük kuran Arkas Spor karşısında Galatasaray HDI Sigorta 10-10 beraberliği yakaladı. Teknik molaya 12-10 önde giren Arkas Spor karşısında Galatasaray HDI Sigorta Okello'nun etkili oyunuyla 21-20 üstünlük kurdu. Son bölümüne 23-23 eşitlikle girilen seti Galatasaray HDI Sigorta 27-25 önde bitirdi.

Üçüncü sete etkili başlayan Arkas Spor, 9-3 öne geçmeyi başardığı sette teknik molaya 12-5 üstün girdi. Ev sahibi seti de 25-13 kazandı.

Dördüncü sette ev sahibi ekip teknik mola öncesinde rakibine 12-10 üstünlük kurdu. Son bölümde Galatasaray HDI Sigorta etkili olsa da rakibini yakalayamadı ve Arkas Spor seti 25-22 önde tamamladı.

Müsabakadan 3-1 galip ayrılan ve adını finale yazdıran Arkas Spor'un finaldeki rakibi Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi olacak.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ebru Ayata

Arkas Spor: Mert Matic, Jovovic, Bravo, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Gökhan Gökgöz (Burak Mert, Yiğit Gülmezoğlu, Fromm, Sanchez, Çağatay Durmaz)

Galatasaray HDI Sigorta: Emin Gök, Okello, Akhrem, Todorov, Hüseyin Koç, Melih Sıratça (Can Ayvazoğlu, Boğaçhan Zambak, Özgür Türkmen, Ertuğrul Gazi Metin, Ufuk Minici, Doğukan Ulu)

Setler: 25-20, 25-27, 25-13, 25-22

Süre: 117 dakika (28, 36, 25, 28)