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THY, 'nde

Bayanlar Voleybol 1. Lig final etabında ikinci gün maçlarının ardından THY, 'ne yükselmeyi garantiledi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 22:39
THY, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde

Bayanlar Voleybol 1. Lig final etabında ikinci gün maçlarının ardından THY, 'ne yükselmeyi garantiledi.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününün ilk maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Pursaklar Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.

Günün ikinci maçında Karayolları'nı 3-1 mağlup eden THY, son maçlar öncesinde Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

İlk 2 sıradaki takımın Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yükseleceği final etabı yarınki Pursaklar Voleybol İhtisas-Karayolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-THY maçlarıyla tamamlanacak.

Grupta ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGMASVSP
1. THY220616
2. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor211544
3. Karayolları211452
4. Pursaklar Voleybol İhtisas202160
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