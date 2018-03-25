Haber Turu

GALATASARAY MAÇI AKLIMA GELMİYOR



Abdullah Avcı: Herkesin kazandığı ya da kaybettiği bir sezon yaşıyoruz. Önceliğimiz Galatasaray maçı değil. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kalan 8 haftada kırılma anlarının olacağını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Herkesin kazandığı ya da kaybettiği bir lig yaşıyoruz" derken, fikstür avantajına inanmadığını aktardı. Avcı, şöyle devam etti: "Fikstüre inanmıyorum. Fikstür, Başakşehir-Gençlerbirliği maçına bizim galibiyetimizi gösteriyor ama öyle bitmiyor. O yüzden oyunun her anında doğru oynamalısınız." Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin ise, "O maç aklıma gelmiyor. Önümüzdeki hafta Akhisar, sonra Yeni Malatya ile oynayacağız. Galatasaray'ın da daha maçları var. Fakat Beşiktaş maçında alınan galibiyet bize zihinsel bir rahatlama verdi" değerlendirmesini yaptı.

FORMULA 1 SEZONU KAZAYLA AÇILDI!



Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları tamamlandı. Lewis Hamilton'ın kazandığı sıralama turlarının üçüncü etabı sırasında bariyerlere çarparak kaza yapan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise yarışa 10'uncu sıradan başlayacak.

HOLLANDA MAÇINDA 90 İNGİLİZ'E GÖZALTI



Cuma günü Amsterdam'da oynanan Hollanda - İngiltere maçı için ülkede bulunan 90 İngiliz taraftar, toplum düzenini bozdukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Hollanda polisi, Red Light bölgesinde olay çıkaran taraftarlara yönelik bir uygulama olduğunu belirtirken, bir taraftarın olaylarda yaralandığı ifade edildi.

GÜNEY AMERİKALILAR AVRUPA'YI SÜPÜRDÜ



Hazırlık maçları fikstüründe adeta Güney Amerika fırtınası esti. Brezilya, Rusya'yı 3-0 mağlup ederken, Uruguay Çekya'yı 2-0'la geçti. Günün maçında ise Arjantin'in İtalya'yı 2-0 yenmesinin yanı sıra Kolombiya da Fransa'yı 3-2 mağlup edip sürpriz yaptı. Günün finalinde ise Peru, Hırvatistan'ı 2-0'la geçti.

OLYMPİAKOS'UN SAHİBİNE UYUŞTURUCU SUÇLAMASI



Yunanistan'da ünlü armatör ve Olympiakos Futbol Kulübü'nün sahibi Vangelis Marinakis'a karşı, Noor 1 olarak bilinen dünyanın en büyük eroin partisi davasıyla ilgili yasal takibat başlatıldı. Pire Savcılığı, Marinakis ve 3 ortağına karşı, uyuşturucu finansmanı, suç örgütüne katılma, uyuşturucu taşıma, nakil ve satışından soruşturma başlattı.