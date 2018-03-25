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’den 10 bin metrede altın

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Meryem Bekmez’den 10 bin metrede altın
Türkiye rekortmeni yürüyüşçü Meryem Bekmez, Avrupa'nın klasiklerinden Dudinska Yürüyüş Festivali'nde 10 kilometre yarışını açık farkla kazandı. Bekmez, 45:16 ile ilk sırayı alırken, ikinci sırada yer alan Klaudia Zarska'ya 4 dakika 44 saniye fark yaptı. Henüz üçüncü kilometrede bir dakikanın üzerinde farka ulaşan Meryem, 45 dakikanın altındaki rekorunu geliştirmek için gereken tempoyu, tek başına kalınca zorlayamadı. İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ise Erkek Milli Takımımız, 4x400 metre bayrak yarışında bronz madalya kazandı.
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Meryem Bekmez’den 10 bin metrede altın
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