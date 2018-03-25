Meryem Bekmez’den 10 bin metrede altın

Türkiye rekortmeni yürüyüşçü Meryem Bekmez, Avrupa'nın klasiklerinden Dudinska Yürüyüş Festivali'nde 10 kilometre yarışını açık farkla kazandı.
Bekmez,
45:16 ile ilk sırayı alırken, ikinci sırada yer
alan Klaudia Zarska'ya 4 dakika 44 saniye
fark yaptı. Henüz üçüncü kilometrede bir
dakikanın üzerinde farka ulaşan Meryem,
45 dakikanın altındaki Türkiye
rekorunu
geliştirmek için gereken tempoyu, tek başına
kalınca zorlayamadı. İşitme Engelliler
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ise
Erkek Milli Takımımız, 4x400 metre bayrak
yarışında bronz madalya kazandı.