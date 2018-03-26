Fernando Alonso'nun hedefi büyük

2018 Formula 1 sezonuna Avustralya GP'sinde 5. olarak McLaren'in 2014 sezonundan bu yana en iyi sezon başlangıcını elde eden İspanyol pilot Fernando Alonso McLaren Renault'nun ilerleyen haftalarda öndeki takımlarla arasındaki farkı kapatacağına inanıyor.

İspanyol pilot konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yarış hızımız beklediğimizden çok veya az olabilir ancak sıralama turlarındaki hızımızdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Avustralya GP'sinde araçtan, istediğimiz her şeyi alamadık çünkü bazı noktalarda hala eksiğiz. Geliştirebilecek pek çok şeyimizin olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki haftalarda yapacağımız bazı güncellemelerle Red Bull'a daha yakın olacağız." dedi.

Avustralya GP'sinde sanal güvenlik aracının devreye girmesiyle Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in önüne geçen ve yarışı da Verstappen'in önünde tamamlayaral 5. olan 2 kez dünya şampiyonu pilot şunları söyledi "Durum (Verstappen'in bir sıra arkasında olması) hep kontrol altındaydı. Bu yıl pozisyonunumuzu koruyabiliyoruz, atak yapabiliyoruz. Bu nedenle bu yarış bizim için farklıydı. Mutluyum, iyi bir başlangıçtı. Umarım araçtan istediğimiz her şeyi alır ve önümüzdeki birkaç yarışta çok daha üst sıralar için yarışabiliriz."

2018 Formula 1 sezonunun 2. yarışı 8 Nisan Pazar günü Bahreyn'de gerçekleşecek.