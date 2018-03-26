Haber turu

Bursaspor'dan, Aziz Yıldırım'a cevap Bursaspor
, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
'ın, Futbol Vakfı'nın Stadyum dergisindeki röportajında "Yine FETÖ, yine futbola yapılan müdahaleler ve Bursaspor şampiyon yapıldı" sözlerine cevap verdi. Yapılan açıklamada, "2010 yılında kazandığımız ve futbol kamuoyunun vicdanıyla zihnindeki yerini 'tertemiz' vurgusu ile alan şampiyonluğumuz, söz konusu şahsın seçim malzemesi seviyesine indirgeyemeyeceği kadar yüce ve yüksek olduğu gibi futbol ailesinin büyük çoğunluğunun artık yaka silktiği ve her ağzını açtığında hedef gözetmeksizin kin, nefret ve düşmanlık saçan bu şahsiyetin diline yakışmayacak kadar da değerlidir. TFF ve hukuk çerçevesinde gereken yapılacaktır" denildi. Formula 1'de açılış Sebastian Vettel'den
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışı Avustralya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel
birinci oldu. 1.29.33.283'lük derecesiyle kariyerinin 48. birinciliğini elde eden Vettel'in 5 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Hamilton ikinci, liderin 6.3 saniye gerisindeki Raikkonen ise üçüncü oldu. Bu sonuçla 25 puan toplayan Vettel, pilotlar klasmanında zirveye oturdu. Bir futbolcu daha hayatını kaybetti
Son haftalarda sık yaşanan futbolcu ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Hırvatistan 3. Ligi'nde Marsonia'da forma giyen Bruno Boban karşılaşmada göğsüne çarpan top sebebiyle hayatını kaybetti. Bilincini kaybeden genç futbolcu birkaç dakika sonra olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Boban geçen hafta Varteks maçında attığı 2 gol ile 3-0'lık galibiyette pay sahibi olmuştu. Federer, devrildi unvanı da kaptırdı
Miami Açık'ta büyük bir sürpriz yaşandı. Dünya 1 numarası Federer, sıralamanın 175. basamağındaki Avustralyalı tenisçi Thanasi Kokkinakis'e, 3-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenilip, elenirken zirvedeki yerini de Rafael Nadal'a kaptırdı. Sezona Avustralya Açık, Rotterdam Açık şampiyonluğuyla başlayan Federer, Indian Wells Turnuvası'nın finalinde Juan Martin Del Potro'ya yenilmesinin ardından çıktığı ilk karşılaşmayı da kaybetti.