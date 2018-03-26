Türkiye Milli Takımı buz hokeyinde mağlup

Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçında Türkiye Milli Takımı, İsrail'e 2-0 mağlup oldu.

Palandöken'de düzenlenen organizasyonunun açılış konuşmasını yapan ve Erzurum'un Türkiye ve dünyanın en büyük spor kentlerinden biri olduğunu belirten Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Spor tesislerinin modernliği, ulaşımın kolaylığı ile marka şehir olan Erzurum, yıllık ortalama 10'dan fazla uluslararası turnuvaya, 100'den fazla ise ulusal turnuvaya ev sahipliği yapmaktadır." diye konuştu.

Azizoğlu, 2026 Kış Olimpiyatları'nın Erzurum'da yapılması için bütün hazırlıkların başladığını ifade ederek, "Spor organizasyonlarında zirve bir şehir olduğumuzu yapılan uluslararası müsabakalarda gösterdik. İnşallah 2026 Kış Olimpiyatları'nı da Erzurum'da yaparak bu tecrübemizi taçlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Grup müsabakalarında Türk Milli Takımı, İsrail ile karşılaştı. İsrail mücadeleyi 2-0 kazandı. Günün diğer maçlarında Meksika, Bulgaristan'ı 4-2, Belçika da Tayvan'ın 19-1 mağlup etti.

Şampiyona 1 Nisan'da sona erecek.