Ömer Bayram ilk kez A Milli Takım'da oynadı

Özel maçta Karadağ ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Ömer Bayram ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Podgorica Şehir Stadı'da oynanan maçın 76. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın yerine oyuna dahil edilen Ömer Bayram, A Milli Takım formasıyla çıktığı maçta 14 dakika sahada kaldı.

A Milli Takım, 2-2 sona eren karışlaşmada ilk kez Karadağ'a konuk oldu. İki takım daha önce bir kez karşılaşmış, 2016 yılında Antalya'da oynanan maçı ay-yıldızlı ekip 1-0 kazanmıştı.

Türkiye, Mircea Lucescu yönetiminde ikinci beraberliğini aldı. Lucescu yönetiminde 8. maçına çıkan Türkiye, daha önceki maçlarda 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.

Ay-yıldızlı ekibin mart ayındaki yenilmezlik serisi Karadağ maçında da sürdü. Milliler son kez 28 Mart 2009'da İspanya'ya 1-0 yenilmişti. Türkiye, bu tarihten itibaren yaptığı 13 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik aldı.

Maçı, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic ile Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic de tribünden izledi.

Bu arada, ay-yıldızlı ekip Karadağ maçında ilk kez yeni beyaz formasıyla sahaya çıktı.