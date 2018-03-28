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'da '' heyecanı

'ın ilk defa Federasyonu () tarafından organize edilecek bir müsabakaya ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 11:14
Suudi Arabistan'da 'Amerikan Güreşi' heyecanı

resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Başkanı Turki bin Abdulmuhsin 'in ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 27 Nisan 2018'de Cidde kentinde ilk defa müsabakaları düzenlenecek.

50 SPORCU YARIŞACAK

Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek müsabakalarda aralarında Royal Rumble etkinliğine katılanların da bulunduğu 50 sporcu mücadele verecek.

TRİPLE H VE JOHN CENA KAPIŞACAK

Triple H ve John Cena'nın 2010'dan bu yana ilk defa karşı karşıya geleceği söz konusu organizasyon kapsamında sporseverlere yönelik çeşitli eğlence etkinliklerinin de gerçekleştirileceği kaydedildi.

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Al Şeyh, ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

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Suudi Arabistan'da 'Amerikan Güreşi' heyecanı
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