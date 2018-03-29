Venus Williams Miami'de elendi

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, ABD'li Venus Williams ile vatandaşı Danielle Collins karşı karşıya geldi.

Dünya klasmanında 93. sırada yer alan 24 yaşındaki Collins, 88 dakika süren mücadelede Venus Williams'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Collins yarı finalde, geçen yılın Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko ile eşleşti. Tek kadınlarda diğer yarı final mücadelesinde ise Belaruslu Victoria Azarenka ile ABD'li Sloane Stephens karşılaşacak.