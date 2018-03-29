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Miami'de elendi

ABD'li tenisçi , sezonun prestijli turnuvalarından Miami Açık'a çeyrek finalde veda etti.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 12:24
Venus Williams Miami'de elendi

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, ABD'li ile vatandaşı Danielle Collins karşı karşıya geldi.

Dünya klasmanında 93. sırada yer alan 24 yaşındaki Collins, 88 dakika süren mücadelede Venus Williams'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Collins yarı finalde, geçen yılın şampiyonu Jelena Ostapenko ile eşleşti. Tek kadınlarda diğer yarı final mücadelesinde ise Belaruslu ile ABD'li karşılaşacak.

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Venus Williams Miami'de elendi
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