Buz hokeyinde Türkiye, Tayvan'ı yendi

Palandöken 2000'lik Buz Pateni Salonu'ndaki maçın ilk periyodu Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta 1 sayı alan Tayvan karşısında 2 sayı bulan Türkiye skoru 3-1'e getirdi.

Çekişmeli geçen karşılaşmanın üçüncü periyodunda ise Tayvan'ın 1 sayı bulmasına karşın Türk Milli Takımı baskısını artırıp bulduğu 4 sayı ile durumu 7-2 yaparak maçı kazandı.

Günün diğer maçlarında ise Bulgaristan, İsrail'i 3-1, Meksika ise Belçika'yı 3-2 mağlup etti.

Şampiyonada 3. Klasman A Grubu maçları 1 Nisan'da sona erecek.