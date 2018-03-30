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Buz hokeyinde Türkiye, Tayvan'ı yendi

(IIHF) Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadelesinde Türkiye, Tayvan'ı 7-2 yendi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 00:15
Buz hokeyinde Türkiye, Tayvan'ı yendi

Palandöken 2000'lik Buz Pateni Salonu'ndaki maçın ilk periyodu Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta 1 sayı alan Tayvan karşısında 2 sayı bulan Türkiye skoru 3-1'e getirdi.

Çekişmeli geçen karşılaşmanın üçüncü periyodunda ise Tayvan'ın 1 sayı bulmasına karşın Türk Milli Takımı baskısını artırıp bulduğu 4 sayı ile durumu 7-2 yaparak maçı kazandı.

Günün diğer maçlarında ise Bulgaristan, İsrail'i 3-1, Meksika ise Belçika'yı 3-2 mağlup etti.

Şampiyonada 3. Klasman A Grubu maçları 1 Nisan'da sona erecek.

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Buz hokeyinde Türkiye, Tayvan'ı yendi
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