Haber Hattı

Çakır ve ekibine dev maç

Dünya Kupası'nda görev yapacak olan FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yarın Torino'da oynanacak Juventus-Real Madrid maçında da görevlendirildi. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

İyilik için koştular

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 'Akbatı Koşusu 2018' binden fazla kişinin katılımıyla tamamlandı. Koşuda yetişkinler için 10 km ve 5 km'lik iki ayrı parkur, bir de çocuk parkuru vardı. Kazananlara çeşitli ödüllerin verildiği koşunun ardından Festival Park alanında süren etkinliklerde, müzik dinletileri, sağlıklı yaşam söyleşileri, origami, makers club ve blogger eşliğinde Mobile Kids etkinlikleri ile tüm misafirler keyifli bir gün yaşadı.

Kartal yine yüksek uçtu

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde konuk ettiği Antalyaspor'u 32-26 yenen Beşiktaş Mogaz, sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İç sahada üst üste 101'inci galibiyetini alarak, ulaşılması zor bir başarı yakalayan siyah-beyazlılar, üst üste 10'uncu, toplamda ise 14'üncü kez zirveye çıktı. Beşiktaş Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan, "Hentbolcularımız egale edilmesi mümkün olmayan bir başarıya imza attı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.