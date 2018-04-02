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servis kırdı final serisinde öne geçti

’nde play-off final serisinin ilk maçında , ’ı deplasmanda 3-0 mağlup etti

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Halkbank servis kırdı final serisinde öne geçti

final serisinde perde açıldı ve 'de oynanan ilk maçta 'ı 3-0 yenen konuk ekip , 1-0 öne geçti. İlk sette büyük çekişme vardı. Arkas 23-20 öne geçtikten sonra iki kez set sayısı şansını kullanamadı. Konuk ekip ise Burutay'ın servisleriyle seti 28-26 aldı. İkinci sette Halkbank 12-7 ile girdiği teknik mola dönüşü temposunu düşürmedi ve 25-16 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette Arkas teknik molaya 12-7 önde giren taraftı. Moladan sonra dengeyi kuran konuk ekip 16-16'yı buldu. Uzayan seti 26-24 alan Halkbank, maçtan da 3-0 galip ayrıldı ve 1-0 öne geçti.

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Halkbank servis kırdı final serisinde öne geçti
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