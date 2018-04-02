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Avrupa ikincisi oldu

Romanya’da gerçekleştirilen U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 64 kilogram sıkletinde katılan Adnan Menderes Üniversitesi BESYO öğrencisi Milli Boksör Avrupa 2’ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu ve bayrağımızı göndere çektirdi.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 16:23
Sema Çalışkan Avrupa ikincisi oldu

Milli Takım Antrenörü Melihşah Sarıca tarafından çalıştırılan ADÜ öğrencisi Milli Sporcu "Öğrencilerin ve sporcuların yanında olan her zaman destek olan Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cavit Bircan'a, BESYO Müdürü Prof.Dr. Kürşat Karacabey'e, BESYO'daki öğretim görevlilerine ve bu başarılarda en büyük katkısı olan Antrenörüm Melihşah Sarıca'ya çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

HEDEFİM 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI

Hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatlarını olduğunu belirten başarılı sporcu, Türkiye'yi ve Adnan Menderes Üniversitesini daha büyük şampiyonalarda temsil ederek en iyi dereceleri almak için tüm gayreti göstereceğini belirtti. Bir dahaki şampiyonada bayrağımızı şampiyonluk kürsüsünde dalgalandıracağının sözünü verdi.

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