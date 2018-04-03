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'dan şampiyonluk yolunda dev adım

Voleybol finalinde temsilcimiz , Belarus ekibi ’i deplasmanda 3-0 mağlup ederek şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 21:43
Eczacıbaşı VitrA'dan şampiyonluk yolunda dev adım

2018 CEV Kupası Final Etabı ilk maçında 'e konuk olan , Belarus'ta 3-1 galip gelerek, şampiyonluk yolunda avantaj elde etti.

Karşılaşmanın birinci setinde iki teknik molaya da önde giren Eczacıbaşı VitrA, tecrübeli pasör Maja Ognjenovic'in oyun içerisinde yaptığı orantılı pas dağılımı ile rakibine şans tanımadı. (14-25) İkinci sette Tijana Boskovic ataklarda etkili olurken, rakibine skor üstünlüğünü kaptırmayan turuncu-beyazlılar seti 21-25 önde bitirdi. Eczacıbaşı VitrA üçüncü seti 22-25 kaybetmesine rağmen, son seti 25-11 alarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Finalin ikinci maçı 10 Nisan Salı günü, saat 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak ve Eczacıbaşı VitrA bu karşılaşmadan iki set alması halinde 2018 CEV Kupası'nı müzesine götürecek.

Salon: Palace of Sport
Hakemler: Sinisa Ovuka, Szymon Pindral
Minchanka Minsk: Palcheuskaya, Sakolchyk, Vladyka, Kavalchuk, Hryshkevich, Barysevich, Haniyeva (L), Kananovich, Fedarynchyk, Stoliar
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Adams, Ognjenovic, Simge (L), Hande
Setler: 14-25, 21-25, 25-22, 11-25
Süre: 93 dakika (22, 25, 26, 20)

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Eczacıbaşı VitrA'dan şampiyonluk yolunda dev adım
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