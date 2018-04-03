Haber turu

Eczacıbaşı ve Ziraat Bankası finale çıkıyor
Voleybolda iki takımımız bugün CEV Cup'ta final maçlarının ilk ayağına çıkıyor. Kadınlarda Eczacıbaşı VitrA saat 19.30'da Belarus'un Minchanka takımıyla Minsk'te karşılaşacak. Rövanş 10 Nisan Salı günü Burhan Felek'te. Erkeklerde ise Ziraat Bankası, yine saat 19.00'da deplasmanda Rusya'nın Belogorie takımına Belgorod kentinde konuk olacak. Şampiyonlar Ligi'nde son sekiz heyecanı
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları bugün başlıyor. Torino'da Cüneyt Çakır
'ın yöneteceği karşılaşmada Juventus, son iki yılın şampiyonu Real Madrid
'i ağırlayacak. Günün bir diğer maçında ise Sevilla ile Bayern Münih
mücadele edecek. İki karşılaşma da 21:45'te başlayacak. Cengiz Ünder, Barça'ya karşı forma giyemeyecek
Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, takımının Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İspanya'da Barcelona ile oynayacağı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Cengiz, kas sakatlığı nedeniyle ligdeki Bologna maçını da kaçırmıştı. Sponsorluk gelirleri büyük artış gösterdi
Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Şubesi verilerine göre 2001 yılından bu yana sponsorların çeşitli kalemlerde yaptığı destek 2017 yılında büyük bir artış gösterdi. Verilere göre 2001 yılında 137 bin 735 lira olan sponsor gelirleri, 2017 yılında 184 milyon 822 bin 241 lira olarak gerçekleşti.