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’dan kupa için dev adım

Temsilcimiz, Kadınlar Cev Cup finali ilk maçında Belarus’ta Minchanka Minsk’i 4 sette yendi. 10 Nisan’da İstanbul’daki rövanşta şampiyonluk için Eczacıbaşı’na iki set yetecek

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Eczacıbaşı VitrA’dan kupa için dev adım
Voleybol Kadınlar CEV Kupası Final ilk maçında Minchanka Minsk'e konuk olan , Belarus'ta 3-1 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. İlk sette rakibine şans tanımayan turuncu-beyazlılar, 25-14 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette Sırp yıldızı Tijana Boskovic ile etkili olan temsilcimiz, 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Ev sahibi çekişmeli rallilere sahne olan üçüncü seti 25-22 alsa da Eczacıbaşı, ilk setteki oyununa benzer performans sergilediği 4. seti 25-11 alarak maçı 3-1 kazandı. Mücadelenin en skorer ismi 25 sayıyla Tijana Boskovic oldu. Finalin ikinci maçı 10 Nisan Salı günü Burhan Felek'te oynanacak. Eczacıbaşı, rövanşta sadece iki set bile aldığı takdirde CEV Kupası'nı müzesine götürmeyi başaracak.
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Eczacıbaşı VitrA’dan kupa için dev adım
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