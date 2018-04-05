Galatasaray dörtlü finalde

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turunda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda İtalyan ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-1 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Galatasaray, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'deki ilk maçında ev sahibi CSM Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir diğer Türk ekibi VakıfBank da İsviçre'nin Volero ekibini eleyerek, Dörtlü Final'e yükselmişti.

Salon: Novara

Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Eldar Aliyev (Azerbaycan)

Igor Gorgonzola: Piccinini, Gibbemeyer, Skorupa, Plak, Chirichella, Egonu (Sansonna, Zannoni, Vasilantonaki, Bonifacio, Enright, Camera)

Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Cansu Çetin (Gizem Karadayı)

Setler: 26-24, 20-25, 17-25, 19-25

Süre: 112 dakika (30, 30, 24, 28)