Amatörlerde devrim yaptık

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun
amatör sporlar için bir devrim olduğunu söyledi. Bak, bu yasa sayesinde 250-300 milyon lira gibi bir vergi gelirinin amatör branşlara harcanacağını aktararak, "TBMM'den çıkan kanun çok önemli bir konu. Bunun için Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Amatör branşlarda bu bir devrimdir. Bu Maliye Bakanlığı ve tarafımızdan da denetlenecek"
dedi.
Bak, Türkiye'nin önemli organizasyonlara talip olduğunu aktararak "EURO 2024'e adayız. 2026 Kış Olimpiyatları için Erzurum'un diyalog sürecini başlattık. Herkese görevler düşüyor. Oradaki tesislerimizle 6 ülkeyle yarışıyoruz" ifadesini kullandı. ALEX SAHAYA İNDİ
Altınordu'nun bu yıl 5. kez düzenlediği, 21 ülkeden 56 takımın katıldığı U12 İzmir Cup
'ın açılış töreni yapıldı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex
uzun süre sohbet etti. Konuşmaların ardından Bak ile Alex, Altınordu formaları giyip sahaya indi. Bak ile Alex'in takımı, turnuvaya katılan 56 takımın kaptanından oluşan takıma karşı mücadele verdi. Oldukça renkli görüntülere sahne olan karşılaşmada dostluk kazandı.