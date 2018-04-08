Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Haber Hattı

Haber Hattı

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Haber Hattı
dünyada referans olarak alınıyor
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 'da 6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Kastamonu bölge elemelerinin açılışına katıldı. Türk cumhuriyetlerini temsilen alana kurulan çadırları ziyaret eden Erdoğan, "Ya Hak" diyerek ok atışı yaptı. Fetih Kupası'nın dünyada referans okçuluk turnuvası haline geldiğini belirten Erdoğan, "Bu organizasyon, dünyadaki en büyük organizasyon olarak yerini aldı. Burada hem atlı okçuluk gösterilerini takip ettik hem geleneksel güreşleri, mangalayı, mas güreşini izleme fırsatı bulduk" diye konuştu.

Türk gecesinin galibi Ersan!
NBA'deki milli basketbolcularımızı karşı karşıya getiren maçta, lı Philadelphia 76ers, 'ın forma giydiği 'ı 132- 130 yendi. Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers'ta Ersan İlyasova, 29 dakika süre aldığı mücadeleyi 17 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamlayarak galibiyete katkı sağladı. Ben Simmons'ın 27 sayı, 15 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptığı 76ers'ta, JJ Redick 28 sayıyla oynadı. Furkan Korkmaz ise mücadelede forma giymedi.

Kanarya şov yaptı: 112-83
Tahincioğlu 'nde 24. hafta maçında lider Fenerbahçe Doğuş evinde Trabzonspor'u 112-83 mağlup ederek 21. galibiyetini aldı. Ahmet Düverioğlu 16 sayı-8 ribaundla mücadeleyi tamamladı. Diğer sonuçlar ise şöyle: Banvit-Sakarya BŞB: 75-66, Galatasaray Odeabank-Tofaş: 83-90, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise şu sonuçlar alındı: ASKİ-YDÜ: 76-83,
Beşiktaş-Hatay BŞB: 60-73, OGM Orman-AGÜ: 69-67, - BOTAŞ: 74-66.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber Hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN