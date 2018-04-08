Haber Hattı

Fetih Kupası dünyada referans olarak alınıyor
Dünya
Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kastamonu
'da 6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Kastamonu bölge elemelerinin açılışına katıldı. Türk cumhuriyetlerini temsilen alana kurulan çadırları ziyaret eden Erdoğan, "Ya Hak" diyerek ok atışı yaptı. Fetih Kupası'nın dünyada referans okçuluk turnuvası haline geldiğini belirten Erdoğan, "Bu organizasyon, dünyadaki en büyük organizasyon olarak yerini aldı. Burada hem atlı okçuluk gösterilerini takip ettik hem geleneksel güreşleri, mangalayı, mas güreşini izleme fırsatı bulduk" diye konuştu. Türk gecesinin galibi Ersan!
NBA'deki
milli basketbolcularımızı karşı karşıya getiren maçta, Ersan İlyasova
lı Philadelphia 76ers, Cedi Osman
'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers
'ı 132- 130 yendi. Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers'ta Ersan İlyasova, 29 dakika süre aldığı mücadeleyi 17 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamlayarak galibiyete katkı sağladı. Ben Simmons'ın 27 sayı, 15 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptığı 76ers'ta, JJ Redick 28 sayıyla oynadı. Furkan Korkmaz ise mücadelede forma giymedi. Kanarya şov yaptı: 112-83
Tahincioğlu Basketbol Ligi
'nde 24. hafta maçında lider Fenerbahçe Doğuş evinde Trabzonspor'u 112-83 mağlup ederek 21. galibiyetini aldı. Ahmet Düverioğlu 16 sayı-8 ribaundla mücadeleyi tamamladı. Diğer sonuçlar ise şöyle: Banvit-Sakarya BŞB: 75-66, Galatasaray Odeabank-Tofaş: 83-90, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise şu sonuçlar alındı: Adana
ASKİ-YDÜ: 76-83,
Beşiktaş-Hatay BŞB: 60-73, OGM Orman-AGÜ: 69-67, İstanbul Üniversitesi
- BOTAŞ: 74-66.