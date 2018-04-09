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Badmintonda 3’üncü oldu

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Badmintonda Özge Bayrak 3’üncü oldu

Badmintonda Finlandiya Açık Turnuvası'na katılan , tek kadınlarda bronz madalya kazandı. Bayrak, sırasıyla Hint Shruti Mundada, Rus Anastasiia Semenova, asıllı Li, Alman Heim ve Danimarkalı Jakobsen'i mağlup etti. Yarı finalde Endonezyalı Hartawan'a yenilen Özge, bronzla yetindi.

KORSİKA RALLİSİ'NDE KAZANAN OGİER OLDU

10'uncu ayağı 13-16 Eylül'de 'te düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın bu sezonki 4. yarışı Korsika Rallisi, 5-8 Nisan tarihlerinde 'da gerçekleşti. 12 etaptan oluşan yarışta 1120 kilometrelik yolu tamamlayan dünyaca ünlü pilotların kıyasıya mücadelesi nefesleri keserken, A Spor'un ekranlara getirdiği yarışı Fransız Pilot Sebastien Ogier kazandı. Yarışı Ott Tanak ikinci, Thierry Neuville üçüncü tamamladı.

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Badmintonda Özge Bayrak 3’üncü oldu
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