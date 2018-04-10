Bakan Bak, Eczacıbaşı VitrA’yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kadınlar CEV Kupası'nı kazanan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nı kutladı.

Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar CEV Kupası final serisinde Belarus ekibi Minchanka'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı VitrA'yı kutluyorum. Türk voleybolunun ekol kulüplerinden olan Eczacıbaşı VitrA'da bu büyük başarıya imza atan oyuncuları, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Eczacıbaşı VitrA'nın uluslararası organizasyonlarda kazandığı bu değerli şampiyonlukları, gelecek yıllarda da sık sık tekrarlanmasını ümit ediyorum."