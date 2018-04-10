Faruk Eczacıbaşı "Bu takım her şeyi hak ediyor"

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus temsilcisi Minchanka'yı eleyerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı VitrA'da kulüp başkanı Faruk Eczacıbaşı, büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakanın ardından açıklamada bulunan Faruk Eczacıbaşı, "Çok mutluyum. İnşallah önümüzde daha çok yol var. Başka şampiyonluklar da gelecek. Bu takımın her şeyi hak ettiğini düşünüyorum. Söyleyecek bir şey yok. Dört dörtlük bir takımımız var ve daha iyi olmaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Eczacıbaşı VitrA'nın Brezilyalı antrenörü Marco Aurelio Motta da yaşadığı mutluluğu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kupanın favorisi bizdik. Sonunda da bunu herkese kabul ettirdik. Çok güzel bir an, çok güzel bir mutluluk yaşıyoruz burada. Taraftarlarımız da inanılmazdı. Çok mutluyum. Özellikle Minchanka ile yaptığımız maçlar olmak üzere, zorlu müsabakalar oynadık. Sonuç olarak iyi bir performans sergileyerek kupayı kazandık."

Turuncu-beyazlı ekibin oyuncularından Büşra Kılıçlı, "Bizim için her kupa önemli. Hedeflerimiz içinde olan bir kupaydı ve kazandığımız için çok mutluyuz. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm takımımızla gurur duyuyorum. Bugünün heyecanını ve mutluluğunu yaşayacağız, ardından bir sonraki kupa için hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı VitrA'nın liberosu Simge Şebnem Aköz açıklamasında, "Benim de ilk kupam. Bu sezon hedeflediğimiz ilk kupayı evimize götürmüş olduk. İnanılmaz güzel bir duygu. Umarım lig kupasını da evimize yakın zamanda getiririz. İlk şampiyonluk maçımda beklediğimden daha rahattım. Bu da takımın atmosferinden kaynaklanıyor sanırım. İnanılmaz eğlenceli, güzel bir takımımız var. Onların pozitifliği beni daha da rahatlattı. Çok güzeldi." şeklinde konuştu.

Turuncu-beyazlı oyuncu Jordan Larson ise "Bugün çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Takım olarak çok iyi oynadık. Birlikte güzel bir mücadele ortaya koyduk ve kupayı aldık." değerlendirmesinde bulundu.