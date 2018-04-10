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Son dakika: CEV Kupası şampiyonu oldu

, CEV Kupası Finali ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Minchanka Minsk'e karşı 2. maçın ilk iki setini kazanarak kupanın sahibi oldu.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 19:58 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 20:28
Son dakika: Eczacıbaşı VitrA CEV Kupası şampiyonu oldu

CEV Kupası Finali ilk maçında Minchanka Minsk'i deplasmanda 3-1 mağlup eden , Burhan Felek'te oynanan rövanş mücadelesinde ilk 2 seti kazanarak kupanın sahibi oldu.

Ligde ve Avrupa'da bu sezon ortaya koyduğu performansla fırtınalar estiren Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nın sahibi oldu. Belarus temsilcisi Minchanka Minsk ile finalde eşleşen ve deplasmanda oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, rövanş karşılaşmasını fazla uzatmadı. Deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle mücadeleye çok avantajlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk 2 sette rakibi karşısında 25-17 ve 25-17'lik sonuçlar alarak durumu 2-0'a getirdi ve averajla kupayı kazanmayı garantiledi.



Eczacıbaşı VitrA oyuncuları, durumun 2-0'a gelmesinin ardından salonda büyük sevinç yaşadı.

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