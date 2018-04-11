Eczacıbaşı’nın 5. harikası

Eczacıbaşı VitrA
, Kadınlar CEV Kupası
finali rövanşında da Belarus ekibi Minchanka Minsk'e şans tanımadı ve 3-0'lık skorla şampiyon oldu. Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanarak önemli avantaj elde eden turuncu-beyazlılar, Larson ve Boskovic'in file önündeki etkili oyunuyla ilk seti 25-17 kazanarak şampiyonluk yolunda ilk adımı attı.
Temsilcimiz, ilk teknik molaya 8-5 üstün ulaştığı ikinci sette 13-14 geriye düşse de ikinci teknik molaya 16-15 üstün girmeyi bildi. Eczacı, son bölümde ise rakibine neredeyse sayı vermeyerek, 25-17'lik set skoruyla kupayı kazanmayı garantiledi.
Formalite niteliği taşısa da üçüncü seti de 25-17 ile hanesine yazdıran Eczacıbaşı VitrA 3-0'lık sonuçla CEV Kupası'nı namağlup müzesine götürmeyi başardı.
Eczacıbaşı'na şampiyonluk kupasını CEV Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Mutlugil takdim ederken, Boskovic kupanın en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. TEBRİK YAĞDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı'na tebrik telgrafı gönderdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Futbol ve Basketbol Federasyonları da, Eczacıbaşı'nı tebrik etti. ECZACIBAŞI'NIN ULUSLARARASI KUPALARI:
1999
KUPA GALİPLERİ 2015 ŞAMPİYONLAR LİGİ 2015
DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU 2016
DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU 2018
CEV CUP ECZACIBAŞI VİTRA-MİNCHANKA: 3-0
SALON:
Burhan Felek Voleybol Salonu SETLER:
25-17, 25-17, 25-17 SÜRE:
76 dakika (25, 25, 26) ECZACIBAŞI VİTRA:
Larson 12, Büşra 7, Boskovic 13, Meliha 5, Adams 4, Ognjenovic 4, Simge (L), Gözde, Hande 4, Beyza MİNCHANKA MİNSK:
Palcheuskaya, Sakolchyk 5, Stoliar 7, Kavalchuk 6, Hryshkevich 7, Barysevich 9 Haniyeva (L), Kananovich, Prasolava HAKEMLER:
Roberto Boris (İtalya), Jana Niklova (Sırbistan)