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Eczacıbaşı’nın 5. harikası

, finali ilk maçında deplasmanda 3-1 yendiği Minsk'e rövanşta set dahi vermedi ve mutlu sona ulaştı. Kupada oynadığı 10 maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaşan ve ülkemizin yine gururu olan turuncu-beyazlılar, tarihinde beşinci kez uluslararası bir kupayı Türkiye’ye getirdi

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Eczacıbaşı’nın 5. harikası
, Kadınlar finali rövanşında da Belarus ekibi Minchanka Minsk'e şans tanımadı ve 3-0'lık skorla şampiyon oldu. Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanarak önemli avantaj elde eden turuncu-beyazlılar, Larson ve Boskovic'in file önündeki etkili oyunuyla ilk seti 25-17 kazanarak şampiyonluk yolunda ilk adımı attı. Temsilcimiz, ilk teknik molaya 8-5 üstün ulaştığı ikinci sette 13-14 geriye düşse de ikinci teknik molaya 16-15 üstün girmeyi bildi. Eczacı, son bölümde ise rakibine neredeyse sayı vermeyerek, 25-17'lik set skoruyla kupayı kazanmayı garantiledi. Formalite niteliği taşısa da üçüncü seti de 25-17 ile hanesine yazdıran Eczacıbaşı VitrA 3-0'lık sonuçla CEV Kupası'nı namağlup müzesine götürmeyi başardı.

Eczacıbaşı'na şampiyonluk kupasını CEV Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Mutlugil takdim ederken, Boskovic kupanın en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

TEBRİK YAĞDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı'na tebrik telgrafı gönderdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Futbol ve Basketbol Federasyonları da, Eczacıbaşı'nı tebrik etti.

ECZACIBAŞI'NIN ULUSLARARASI KUPALARI:
1999 KUPA GALİPLERİ
2015
2015 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
2016 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
2018 CEV CUP

ECZACIBAŞI VİTRA-MİNCHANKA: 3-0
SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu
SETLER: 25-17, 25-17, 25-17
SÜRE: 76 dakika (25, 25, 26)
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson 12, Büşra 7, Boskovic 13, Meliha 5, Adams 4, Ognjenovic 4, Simge (L), Gözde, Hande 4, Beyza
MİNCHANKA MİNSK: Palcheuskaya, Sakolchyk 5, Stoliar 7, Kavalchuk 6, Hryshkevich 7, Barysevich 9 Haniyeva (L), Kananovich, Prasolava
HAKEMLER: Roberto Boris (İtalya), Jana Niklova (Sırbistan)
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