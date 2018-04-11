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File derbisinde zafer 'nin

, 3'üncülük - 4'üncülük etabı ilk maçında 'ı 3-0 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 22:02 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 22:23
File derbisinde zafer Fenerbahçe'nin

Voleybolda play-off üçüncülük serisinin ilk maçında , 'ı 3-1 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

Birinci sette Fenerbahçe, Rahimova'nın etkili ataklarıyla teknik molaya 12-11 önde girdi. Köşelerden atakları ile çok etkili olan sarı-lacivertli ekip, seti 25-20 aldı.

Maçın ikinci setinde Rabadzhieva ile sayılar üreten Galatasaray, teknik molayı 12-9 önde geçmesine rağmen Fenerbahçe, 19-19 beraberliği yakaladı. Çekişmeli bir mücadeleye sahne olan sette 24-24 beraberliğin ardından Galatasaray, rakibine üstünlük kurmasını bildi ve bu seti 27-25 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Karşılıklı sayılarla başlayan 3. setin teknik molasına Galatasaray 12-9 üstün girdi. Oyunu yine bırakmayan Fenerbahçe 20-20 beraberliği sağlayıp, seti 26-24 ile lehine çevirdi ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete etkili servislerle başlayan Fenerbahçe, teknik molaya 12-11 önde girdi. Rakibinin servis hatalarını Eda Dündar ile iyi değerlendiren sarı-lacivertli ekip, seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.

Serinin ikinci maçı, 14 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Sarı-lacivertli ekip, ikinci karşılaşmayı da kazandığı takdirde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

Fenerbahçe: Dicle Babat, Jerkov, Damla Çakıroğlu, Eda Dündar, Tomkom, Rahimova (Merve Dalbeler, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Uslupehlivan, Melis Yılmaz, Çağla Akın)

Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Cansu Çetin (Gizem Karadayı, Seda Aslanyürek, Nursevil Aydınlar, Bihter Dumanoğlu, İlkin Aydın, Buse Kayacan, Ruseva)

Setler: 25-20, 25-27, 26-24, 25-19

Süre: 119 dakika (25, 32, 33, 29)

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File derbisinde zafer Fenerbahçe'nin
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