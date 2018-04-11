Ziraat’in iyi mücadelesi CEV Kupası’nı getirmedi

Ziraat
Bankası, Erkekler CEV Kupası
finali rövanş mücadelesinde konuk ettiği Rus ekibi Belogorie'ye 3-2 mağlup oldu. Maçın setleri 25-21, 26-24, 26-28, 21-25 ve 11-15 sonuçlandı. Rusya'da oynanan ilk maçı da 3-0 kaybeden Ziraat Bankası
, rövanşta çok iyi mücadele etmesine rağmen ilk kez finale adını yazdırdığı CEV Kupası'nda ikinci oldu. BURSA İÇİN KUPA VAKTİ
Türkiye'yi Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda temsil eden Bursa BŞB ise, finalin ilk maçında deplasmanda 3-2 yendiği Olympiakos'u bugün rövanşta misafir ediyor. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.