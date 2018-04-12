Bursa’nın gözyaşları: 1-3

Kadınlar CEV Challenge Kupası finali rövanş maçında Bursa BŞB, deplasmanda 3-2 yendiği Yunanistan ekibi Olympiakos'a kendi taraftarı önünde 3-1 yenilerek, kupayı üst üste ikinci kez kazanma şansını yitirdi. İlk sete müthiş servis atıp, iyi manşet alarak başlayan temsilcimiz 20-14 öne geçtikten sonra roller değişti. Bir anda saha içi düzeni kaybolan ve hücumda top öldüremeyen Bursa BŞB bu seti 25-23 alsa da, ikinci seti 20-25 ve üçüncü seti ise 18-25 kaybetmekten kurtulamadı. Dördüncü sette toparlanan ekibimiz, 14-12 üstünlük sağladıktan sonra aynı senaryo tekrarlandı. 13-2'lik seri ile bu seti de 16-25 Yunan ekibi kazandı ve geçen sezonki finalin de rövanşını aldı.

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