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, ringlere dönüyor

Menajer ile sözleşme imzalayan 29 yaşındaki İngiliz boksör, haziran ayında Manchester kentinde ringe çıkacak.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:17
Tyson Fury, ringlere dönüyor

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu , haziran ayında ringlere geri dönüyor.

Fury'nin sözleşme imzaladığı menajer , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki İngiliz boksörün üç yıl aradan sonra ilk kez 9 Haziran'da İngiltere'nin Manchester kentinde ringe çıkacağını duyurdu. Fury'nin kiminle karşılaşacağı henüz netleşmedi.

2015 yılının kasım ayında Ukraynalı Wladimir Klitschko'yu yenerek Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını kazanan Fury, iki yıl önce doping testinin pozitif çıkması nedeniyle ceza almıştı.

İngiliz boksör, ceza kararının ardından, Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını gönüllü olarak bırakmıştı.

Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı'nın bu yıl ocak ayındaki açıklamasında, görüşmenin ardından sporcuyla anlaşmaya varıldığı ve askıya alınan lisansının İngiliz boksöre geri verileceği belirtilmişti.

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Tyson Fury, ringlere dönüyor
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