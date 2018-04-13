Haber Hattı

2-3 STADYUM DAHA OLSA TALEBİ ANCAK KARŞILARIZ!



Bu yıl Diyarbakır'daki yeni statta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı biletlerine çok yoğun talep var. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 9 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final için bilet talebini "2-3 stat daha olsa ancak karşılayabiliriz" sözleriyle belirtti. Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın final karşılaşmasına gelmelerinin kendilerine ayrıca mutluluk vereceğini de sözlerine ekledi.

THY'DEN CENGİZ ÜNDER'E JEST



ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Roma ilk maçta 4-1 yenildiği Barcelona'yı rövanşta 3-0 mağlup ederek elerken, Cengiz Ünder de geceye damga vuran isimlerden olmuştu. Roma Teknik Direktörü Di Francesco'nun, maç öncesi sakatlığını atlatan Cengiz'e, taktığı lakapla seslenip, "Turkish Airlines, hazır ol. İkinci yarıda oyunda olacaksın. Sana güveniyorum. Senden sahaya çıkıp kaliteni göstermeni istiyorum" dediği ortaya çıktı. Milli yıldız da ikinci yarıda oyuna girip 3. golün asistini yaptı takımını yarı finale uçurdu... THY, dün Twitter hesabından "Cengiz gibi kanatlarımız oldukça biz hep başarıya uçarız" mesajını atıp genç oyuncuya anlamlı bir jest yaptı.

EN İYİ 500 OYUNCU LİSTESİNDE SÜPER LİG'DEN 12 İSİM VAR!



Spor dergisi World Soccer, en iyi aktif 500 futbolcu listesinde 12 Süper Lig oyuncusuna yer verdi. Beşiktaş'ın 5 isimle zirvede yer aldığı listeye Quaresma, Pepe, Talisca, Atiba ve Love'ın yanı sıra G.Saray'dan Belhanda, Nagatomo ve Gomis, Trabzonspor'dan Burak ve Yusuf, Başakşehir'den ise Adebayor ile Visca girdi. Listede Roma'da oynayan Cengiz Ünder ve Türk asıllı Alman yıldızlar Mesut Özil ile İlkay Gündoğan da yer aldı.

DARÜŞŞAFAKA KUPA AŞKINA



Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında bugün Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını konuk edecek. Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Rusya'da oynanan serinin ilk maçında rakibini uzatmada 81-78 mağlup ederek 1-0 öne geçen temsilcimiz, bugün galip gelirse Galatasaray'dan sonra bu kupayı kazanan ikinci Türk takımı olacak. Kaybederse şampiyon Rusya'da belli olacak.

SON BİLET TİMBERWOLVES'UN

?DENVER Nuggets'ı evinde uzatma sonunda 112-106 yenen Minnesota Timberwolves, NBA'de play-off vizesi alan son takım oldu. İşte playoff eşleşmeleri: DOĞU: Toronto Raptors-Wizards, Cavaliers-Pacers, Boston Celtics-Milwaukee Bucks, Philedelphia 76ers-Miami Heat. BATI: Houston Rockets- Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder-Utah Jazz, Golden State Warriors- San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers-N.O. Pelicans.

BİR DESTAN DA LAZİO'YU ELEYEN SALZBURG YAZDI

ŞAMPIYONLAR Ligi'ndeki tarihi skorlardan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek final rövanşları nefes kesti. İtalya'daki ilk maçta 4-2 yenildiği Lazio önünde Avusturya'da da 55. dakikada İmmobile'nin golüyle geriye düşen Salzburg tarihi bir geri dönüşe imza attı. 56 ile 76. dakikalar arasında 4 gol atan ev sahibi 4-1'lik skorla yarı finale çıktı. Marsilya da geçen hafta 1-0 yenildiği Leipzig'i, Fransa'da 5-2 yenerek son 4'e kaldı. Arsenal, 4-1'in rövanşında Rusya'da CSKA Moskova önünde 2-2 ile turladı. Atletico Madrid ise ilk maçta 2-0 yendiği Sporting'e Lizbon'da 1-0 mağlup olsa da yarı finale kaldı.

GİANNAKOPOULOS, PAO'YU ULEB AVRUPA LİGİ'NDEN ÇEKTİ

PANATHİNAİKOS'UN çılgın başkanı Dimitris Giannakopoulos, ULEB yönetimi ile arasındaki sürtüşmeden dolayı kulübü Avrupa Ligi'nden çekti. Yunan ekibi ve ULEB yönetimi arasında gerçekleştirilen görüşmelerde Giannakopoulos, ULEB CEO'su Bertomeu'nun değişmesi yönünde teklif verdi. Teklif karşılık bulmayınca Giannakopoulos toplantıyı terk etti ve kulübü Avrupa Ligi'nden çekti. Açıklamaya göre PAO, gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.