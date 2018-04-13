Jordan Larson "Türkiye’yi çok seviyorum"

CEV Cup'ı kazanan Eczacıbaşı VitrA dün medya günü düzenledi. SABAH'a konuşan turuncubeyazlıların ABD'li yıldızı Jordan Larson, "Spor hayatımda birçok kupa kazandım ama şu an en son kazandığımız için en anlamlısı oldu. Takımımla gurur duyuyorum. Çok zor idmanlar yaptık. Karşılığını aldığımız için çok mutluyum. O gün evde sabaha kadar uyuyamadım. Maç gözümün önünden geçti ve tribünde bize destek olanların desteğini unutamam" ifadesini kullandı. İşlerinin henüz bitmediğine de işaret eden Larson, "Önümüzde alınacak çok kupa ve maç var. Zor bir lig finali bizleri bekliyor" diye konuştu. Türkiye'de her zaman kendisini iyi hissettiğini söyleyen ABD'li oyuncu, "Bu takımı ve ülkeyi çok seviyorum" dedi.

BİZİM HEDEFİMİZ HEP KAZANMAKTIR

Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Motta, "Sezon açısından çok önemli bir kupaydı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Müthiş bir final serisi bizi bekliyor. Zorlu mücadelelere sahne olacak ama biz bu zorlukları aşacağız. Bizim hedefimiz hep kazanmaktır. Daha alınacak çok kupa var. Kupa kazanmaya devam edeceğiz. Lig çok kaliteli ama kadromuz Şampiyonlar Ligi için bile yeterli seviyede" dedi.