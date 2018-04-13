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Jordan Larson "’yi çok seviyorum"

Cup’ı ’ye getiren turuncu-beyazlıların Kaptanı, “Bu takımı ve Türkiye’yi çok seviyorum. Alınacak daha çok kupa var” ifadesini kullandı

TURGUT DOĞAN Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
Jordan Larson Türkiye’yi çok seviyorum

Cup'ı kazanan dün medya günü düzenledi. SABAH'a konuşan turuncubeyazlıların 'li yıldızı Jordan Larson, "Spor hayatımda birçok kupa kazandım ama şu an en son kazandığımız için en anlamlısı oldu. Takımımla gurur duyuyorum. Çok zor idmanlar yaptık. Karşılığını aldığımız için çok mutluyum. O gün evde a kadar uyuyamadım. Maç gözümün önünden geçti ve tribünde bize destek olanların desteğini unutamam" ifadesini kullandı. İşlerinin henüz bitmediğine de işaret eden Larson, "Önümüzde alınacak çok kupa ve maç var. Zor bir lig finali bizleri bekliyor" diye konuştu. 'de her zaman kendisini iyi hissettiğini söyleyen ABD'li oyuncu, "Bu takımı ve ülkeyi çok seviyorum" dedi.

BİZİM HEDEFİMİZ HEP KAZANMAKTIR
Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Motta, "Sezon açısından çok önemli bir kupaydı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Müthiş bir final serisi bizi bekliyor. Zorlu mücadelelere sahne olacak ama biz bu zorlukları aşacağız. Bizim hedefimiz hep kazanmaktır. Daha alınacak çok kupa var. Kupa kazanmaya devam edeceğiz. Lig çok kaliteli ama kadromuz Şampiyonlar Ligi için bile yeterli seviyede" dedi.

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Jordan Larson "Türkiye’yi çok seviyorum"
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