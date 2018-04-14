Bilal Erdoğan: Türkler tarihin en iyi okçularını yetiştirdi

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu
Başkanı Bilal Erdoğan
, Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı iş birliğinde düzenlenen 6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Konya bölge elemelerinin açılışına katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Fetih Kupası'nın dünyada geleneksel ve olimpik okçuluğun bir arada yarıştığı en büyük turnuva olma özelliğine sahip olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın dört bir yanından geleneksel okçulukla ilgilenen sporcular Fetih Kupası'nda İstanbul'da yarışabilmek için kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. Türkiye'de at binmek ya sosyete sporu ya da köylü işi olarak görülüyor. Bu doğru bir şey değil. Bizim ecdadımız, at üstünde kıtalar dolaşmış ve tarihin gördüğü en iyi okçuları yetiştirmiştir."