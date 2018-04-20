Eczacıbaşı servis kırdı

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play-off final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 yendi. Bu sonuçla seride durumu 1-1'e getiren turuncu-beyazlılar, saha avantajını da eline geçirdi. İlk maçı 3-0 kaybeden Eczacıbaşı dün de ilk seti 25-20 yitirmesine rağmen çok iyi reaksiyon verdi. Sonraki setleri 25-22, 26-24 ve 25-21 alan konuk ekip salondan 3-1 galip ayrıldı. Boskovic 17, Beyza 16 sayı kazandırarak galibiyette önemli rol oynadı. Üç galibiyet alanın şampiyon olacağı seride 3. ve 4. maçlar Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde oynanacak.