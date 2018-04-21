Haber turu

SÜPER LIG'DE İLK DÜDÜK 10 AĞUSTOS'TA
Türkıye Futbol Federasyonu 2018-19 sezonunda liglerin başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. Buna göre Spor Toto
Süper Lig'de ilk hafta 10 Ağustos'ta açılacak ve 26 Mayıs 2019'da son bulacak. Spor Toto Birinci Lig ise yine 10 Ağustos'ta başlayıp 19 Mayıs 2019'da tamamlanacak. TFF
2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak normal sezon, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.
Bilerek sarı kart gördü 6 yıl futboldan men "ZLATAN'IN PLANLARIM ARASINDA YERİ YOK!" Dünya Kupası
için milli formayı tekrar giyebileceğinin sinyallerini veren Zlatan İbrahimovic'e İsveç Milli Takımı
teknik direktörü Janne Andersson'dan cevap geldi. MLS ekibi Los Angeles
Galaxy takımında oynayan 36 yaşındaki futbolcunun EURO 2016 sonrası milli takımı bıraktıklarını hatırlatan Andersson, "Planlarım arasında yok çünkü bize hayır demişti. Diğer hayır diyenler de yok" diyerek Zlatan'a mesajını net bir şekilde iletti. ?NADAL, THİEM'İ DJOKOVİC'İ ELEDİĞİNE PİŞMAN ETTİ
Monte Carlo Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde Rafael Nadal
, Dominic Thiem'i 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Son 16'da Novak Djokovic
'i 2 saat 28 dakika süren zorlu bir maç sonrasında 2-1 yenen Thiem, bu yorucu maçın dezavantajını Nadal karşısında fazlasıyla hissetti. Dimitrov da, Belçikalı raket Goffin'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek, yarı finale yükselen bir başka tenisçi oldu. ?ALTINORDU, EGE DERBİSİNİ ALDI, PLAY-OFF'A GÖZ KIRPTI
Spor Toto 1'inci Lig'de 32'nci haftanın açılış maçında play-off kovalayan Altınordu, evinde küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'u 3-0 mağlup etti. Ege derbisinde, İzmir ekibinin gollerini 14. dakikada Mirkan, 24. dakikada Murat ve 84. dakikada Erdoğan kaydetti. Üç haftalık galibiyet özlemini bitiren Altınordu 52 puana ulaşırken, galibiyet hasreti 12 haftaya yükselen Manisa, 15 puanda kaldı.aldı