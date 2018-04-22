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İstanbul'da heyecanı

Kadınlar turnuvası TEB BNP Paribas 'ta ana tablo maçları yarın başlayacak. Dünya 2 numarası Wozniacki, turnuvanın seribaşı tenisçisi olarak korta çıkarken, Türk sporcular , ve ana tabloda yer alacak.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 11:26
İstanbul'da tenis heyecanı

Kadınlar turnuvası TEB BNP Paribas 'ta ana tablo maçları yarın başlayacak.

Esenyurt'taki 'ta bir hafta sürecek turnuvaya kadın tenisinin önemli isimleri katılacak. Turnuvanın seribaşı, dünya 2 numarası Danimarkalı olacak.

Wozniacki'nin yanı sıra , , , , Sorana Cirstea, gibi WTA'da ilk 40 içinde yer alan tenisçiler de şampiyonluk mücadelesi verecek.

Bu turnuvayı 2016 yılında kazanan da bu başarıyı bir kez daha tekrarlamak için korta çıkacak. Ana tabloda genç Türk tenisçiler ile de yer alacak.

Turnuvanın final müsabakası 29 Nisan Pazar günü oynanacak.

Turnuvada bugün eleme maçları oynanacak. Başak Eraydın ve 'in de yer alacağı elemeler sonunda 6 sporcu daha ana tabloya yükselecek.

Garanti Koza Park'ta yarın başlayacak ana tabloda ilk tur maçları şöyle:

Caroline Wozniacki (1) (Danimarka) - Ekaterina Alexandrova (Rusya)

Svetlana Kuznetsova (2) (Rusya) - Qiang Wang (Çin)

Agnieszka Radwanska (3) (Polonya) - Donna Vekic (Hırvatistan)

Shuai Zhang (4) (Çin) - Elemelerden gelecek tenisçi

Ekaterina Makarova (5) (Rusya) - Aleksandra Krunic (Sırbistan)

Sorana Cirstea (6) (Romanya) - Yulia Putintseva (Kazakistan)

Irina Camelia Begu (7) (Romanya) - Elemelerden gelecek tenisçi

Aryna Sabalenka (8) (Belarus) - Polona Hercog (Slovenya)

Çağla Büyükakçay - Maria Sakkari (Yunanistan)

Ayla Aksu - Pauline Parmentier (Fransa)

İpek Öz - Kateryna Bondarenko (Ukrayna)

Sara Errani (İtalya) - Kirsten Flipkens (Belçika)

Ajla Tomljanovic (Avustralya) - Alison van Uytvanck (Belçika)

Mona Barthel (Almanya) - Christina McHale (ABD)

Ana tabloda iki eşleşme de elemelerden gelecek isimlerden oluşacak.

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İstanbul'da tenis heyecanı
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